YouTube Shorts komen naar het grote scherm en zijn verrassend goed

(Pocket-lint) - YouTube heeft aangekondigd dat het YouTube Shorts naar het grote scherm brengt, met bijgewerkte tv- en gameconsole-apps die in de komende weken ondersteuning gaan bieden.

De YouTube-apps krijgen hiermee een nieuwe interface die speciaal is ontworpen voor verticale video's in korte vorm. Shorts zijn minder dan een minuut lang en zijn duidelijk ontworpen met TikTok in gedachten, maar waar YouTube de overhand heeft is tv-ondersteuning. Met deze nieuwe update krijgen Shorts een speciale interface die vanaf de grond is ontworpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare schermruimte.

YouTube zegt dat het een paar verschillende ontwerpideeën heeft doorgenomen voordat het de interface koos die zal worden uitgerold naar YouTube-kijkers. Wie een kijkje neemt, zal merken dat het bedrijf het ontwerp van vrijwel alles heeft "vereenvoudigd". Het resultaat is een verticale weergave met de video binnen een kader, terwijl de bedieningselementen en video-informatie aan de zijkant staan.

Het nieuwe uiterlijk betekent dat er minder ruimte wordt verspild, terwijl ook de gebruikelijke afspeelknoppen en voortgangsbalk uit de weg zijn gehaald.

YouTube zegt dat de nieuwe Shorts-specifieke interface in de komende weken zal worden uitgerold naar tv-modellen van 2019 en later, evenals op nieuwere spelconsoles, hoewel het niet specifiek was over wat dat precies betekende. De PS5 en Xbox Series X/S lijken een veilige gok, en we zouden verwachten dat de PS4 en Xbox One daar ook goed terechtkomen.

