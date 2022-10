YouTube heeft een frisse en kleurrijke nieuwe look op mobiel, web en tv

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - YouTube heeft een vernieuwing van zijn app op meerdere platforms aangekondigd die een nieuwe, kleurrijke look met zich meebrengt - ook op slimme televisies.

De frisse nieuwe YouTube wordt nu uitgerold en het bedrijf zegt dat het allemaal draait om het toevoegen van kleur. Om dat te bereiken wordt de hoofdkleur van de video op het scherm overgenomen en over de rest van de interface verspreid. Het is allemaal een eerbetoon aan de manier waarop het licht van een tv-scherm wegvloeit als je in het donker kijkt.

Helaas zal de ambient modus alleen beschikbaar zijn op het web en mobiel, en zelfs dan moet je het donkere thema gebruiken om het te zien. Wie zijn YouTube liever wat helderder ziet, heeft helaas pech.

Over het donkere thema gesproken, YouTube zegt dat het nu donkerder is dan ooit in een poging om inhoud meer te laten opvallen. Er is in ieder geval goed nieuws - het bijgewerkte donkere thema komt zowel naar smart tv's als naar mobiel en de YouTube-website.

YouTube wil het ook gemakkelijker maken om op links te klikken. Het zegt dat YouTube-links in videobeschrijvingen zullen veranderen in knoppen, waarbij frequente acties als downloaden, delen en liken van content nu een schonere lay-out krijgen om afleiding te minimaliseren.

Een andere verbetering is de toevoeging van pinch to zoom, een functie waarmee iPhone- en Android-gebruikers precies dat kunnen doen - een video pinchen om in te zoomen. Als je dat altijd al hebt willen doen, ga je gang. Dat is een nieuwe functie die perfect is voor al die Bob Ross-schildervideo's.

Voorbeelden van wat de veranderingen van YouTube betekenen voor de manier waarop je YouTube gebruikt, vind je ook in de aankondigingsblogpost van het bedrijf.

Geschreven door Oliver Haslam.