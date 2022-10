Zucht, YouTube's Premium familieplan gaat in prijs omhoog

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Abonnees van het YouTube Premium familieplan moeten hun e-mail controleren. Google laat gebruikers weten dat de maandelijkse kosten van de dienst met 5 dollar per maand omhoog gaan in de VS en 2 pond in het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf november 2022 zullen nieuwe Amerikaanse gebruikers 22,99 dollar per maand gaan betalen voor YouTube Premium. Terwijl de volgende factureringscyclus op of na 21 november begint, zullen bestaande abonnees hun rekening voorlopig niet zien stijgen. Volgens Engadget zal de prijs voor bestaande abonnees niet stijgen tot april 2022 vanwege het "langdurige en gewaardeerde lid".

Voorheen begon de aanschaf van het familieplan voor slechts twee gebruikers op $17,99. Ondanks de verhoging voor gezinnen, zei Google dat de prijs voor één gebruiker 11,99 dollar per maand blijft voor individuen en 6,99 dollar voor studenten. De voordelen veranderen verder niet: Premium biedt gebruikers nog steeds een reclamevrije YouTube-ervaring, de mogelijkheid om video's te downloaden en toegang tot YouTube Music.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

YouTube Premium is een betaald lidmaatschap, beschikbaar in bepaalde landen, dat je een reclamevrije, veelzijdige (offline bekijken) en verbeterde ervaring biedt voor veel van de video- en muziekdiensten van Google, zoals YouTube, YouTube Music, YouTube Gaming en YouTube Kids. In wezen gaat het bij YouTube Premium om het verwijderen van advertenties. Aangezien YouTube veel geld verdient met advertenties, kan het die niet echt verwijderen zonder je te laten betalen. Door de kijker te laten betalen, hoef je bij het bekijken van video's niet langer te wachten op advertenties.

Meta Connect en Pixel Watch beoordeeld - Pocket-lint Podcast ep. 172 Door Rik Henderson · 14 October 2022 · Deze week bespreken we de aankondigingen tijdens Meta Connect 2022, en bespreken we de Pixel Watch.

Dus als je inlogt op een smart TV, kun je video's direct bekijken, zonder onderbrekingen. Voor meer informatie over Premium, zie Pocket-lint's gids.

Geschreven door Maggie Tillman.