YouTube 4K-video-ondersteuning blijft gratis na reacties van gebruikers

(Pocket-lint) - Na aanvankelijk het idee te hebben getest om 4K-videostreaming achter zijn Premium paywall te plaatsen, heeft YouTube zijn experiment nu voorgoed geannuleerd, zo meldt het.

Het oorspronkelijke plan was dat YouTube 4K-video's zou beperken tot degenen die betalen voor zijn abonnementsdienst YouTube Premium, een dienst waarvoor mensen over het algemeen betalen om zich te ontdoen van advertenties. Die mensen zouden 4K-video's krijgen, maar alle anderen zouden vastzitten aan 1080p HD. Tenminste, dat was het plan, en YouTube ging zelfs zover om een test uit te rollen die de nieuwe regels voor sommige mensen implementeerde.

Maar dat is het plan niet meer nadat YouTube via Twitter aankondigde dat het aanvankelijke experiment nu voorbij is en dat mensen "toegang blijven houden tot resoluties in 4K-kwaliteit zonder premium lidmaatschap".

we hebben dit experiment volledig stopgezet. kijkers moeten nu toegang hebben tot resoluties van 4K-kwaliteit zonder Premium-lidmaatschap. we zijn hier als je andere vragen hebt- TeamYouTube (@TeamYouTube) 17 oktober 2022

Het nieuws komt nadat YouTube zichzelf op het einde van gebruikersopstand over het plan vond, hoewel het bedrijf geen openbare reden heeft gegeven voor zijn verandering van gedachten. Het is mogelijk dat het altijd al zo gegaan is, maar waarom het experiment uitvoeren als dat het geval was?

De wens van YouTube om mensen te laten betalen voor hoge bitrate streams is duidelijk - data is niet goedkoop om te verplaatsen en wat van dat geld terugverdienen is nooit een slecht idee. Met dat in gedachten, moet je niet verbaasd zijn als dit experiment in de toekomst weer opduikt.

