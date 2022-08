Hoe vind je podcasts op YouTube?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Podcasts waren ooit bijna uitsluitend voorbehouden aan iTunes, maar in de loop der jaren hebben podcastfans steeds meer keuzemogelijkheden gekregen op het vlak van platforms.

In tegenstelling tot Spotify, dat een bewuste (en dure) inspanning heeft geleverd om zijn podcastpubliek te versterken, is YouTube organisch uitgegroeid tot het platform bij uitstek voor videopodcasts.

-

Het video-sharing platform heeft nu zijn eigen podcastpagina om deze inhoud gemakkelijker toegankelijk en te ontdekken te maken.

Deze pagina is echter nog niet overal beschikbaar en lijkt geleidelijk te worden ingevoerd. In de VS is het nu in ieder geval live. Hier lees je hoe je er toegang toe krijgt.

Op je desktopcomputer kun je gewoon naar https://youtube.com/podcasts gaan.

Als je dat liever doet, kun je het ook vinden op de YouTube-homepage door op het tabblad verkennen aan de linkerkant van je browser te klikken.

Op de verkenningspagina krijg je een reeks onderwerpen te zien, zoals muziek, nieuws en games, samen met podcasts. Klik op de knop "Podcasts".

Op de podcasts pagina zie je populaire shows, afspeellijsten, gepersonaliseerde aanbevelingen en genres om te verkennen.

De mobiele app heeft ook een podcastpagina en die is op vrijwel dezelfde manier te bereiken.

Open je YouTube-app Veeg omlaag op de homepage om het bovenste menu te openen Tik op Verkennen linksboven Tik op Podcasts op de pagina Verkennen, het kan zijn dat je naar links moet vegen om het te openen, afhankelijk van je schermgrootte

Van hieruit vind je alle podcastinhoud die je je maar kunt wensen, en je krijgt dezelfde reeks aanbevelingen en onderwerpen om te verkennen, net als op de desktopsite.

Geschreven door Luke Baker.