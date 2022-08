Hoe verwijder je de cache van YouTube op mobiel en desktop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Of je nu vlogs aan het bekijken bent of leert hoe je een kast in elkaar zet, niets is vervelender dan een technisch probleem dat je YouTube-kijken onderbreekt.

Als je merkt dat er iets niet helemaal goed werkt op de app of de desktopsite, kun je het beste beginnen met het wissen van je cache. Maak je geen zorgen, het wissen van de cache zal je voorkeuren of gegevens niet verwijderen, het zal je alleen ontdoen van de tijdelijke bestanden van de app.

-

In dit artikel nemen we je mee door het proces van het leegmaken van je cache op Android of je webbrowser, helaas, de iOS app laat je niet toe om de cache te wissen.

De exacte stappen zullen lichtjes verschillen tussen de verschillende telefoon fabrikanten, maar het basisproces zal hetzelfde zijn over de hele linie

Open de instellingen-app van je telefoon en navigeer naar Apps of Apps en meldingen. Zoek de YouTube-app in de lijst en selecteer deze. Op de pagina van de YouTube-app tik je op Opslag en cache. Kies danCache wissen.

Zodra dat is opgelost, kun je teruggaan naar de YouTube-app om te zien of je problemen zijn opgelost. Vingers gekruist!

Op desktop werkt het iets anders, je kunt de cache van een specifieke website niet wissen, dus je zult de cache van alle websites tegelijk moeten wissen.

Hieronder vind je instructies voor de meest populaire webbrowsers:

Klik rechtsboven in je browservenster op de drie puntjes. Selecteer Meer tools en vervolgens Browsegegevens wissen. Kies bovenaan een tijdsbereik. Om alles te verwijderen, selecteert u Alle tijden. Vink het vakje naast "Cached images and files" aan. Klik op Gegevens wissen.



Klik op Safari linksboven, naast het Apple-pictogram. Kies in het vervolgkeuzemenu Voorkeuren. Navigeer naar het tabblad Geavanceerd in het voorkeurenmenu. Vink het vakje naast Develop menu in menu bar aan. Ga terug naar de menubalk bovenin en klik op Ontwikkelen. Klik in het uitklapmenu op Caches legen.

Klik op het menupictogram (drie horizontale lijnen). Ga naar Privacy en beveiliging Klik in de sectie Cookies en sitegegevens op Gegevens wissen. Vink het vakje naast Cookies en sitegegevens uit. Klik op de knop Wissen.

Hopelijk ben je weer terug bij je ononderbroken kijkplezier, maar als je zin hebt om nog wat meer YouTube trucs en tips te leren, bekijk dan de selectie hieronder:

Geschreven door Luke Baker.