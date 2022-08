YouTube-kanaalwinkel kan deze herfst van start gaan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - YouTube werkt naar verluidt aan een online portal waarmee je je kunt abonneren op verschillende streamingdiensten.

Volgens The Wall Street Journal is de videogigant al minstens 18 maanden bezig met de ontwikkeling van zijn channel store.

Naar verluidt is het bedrijf ook al in gesprek met potentiële partnerbedrijven, dus we kunnen eerder vroeger dan later een lancering verwachten.

Amazon en Apple hebben de afgelopen tijd succes gehad met soortgelijke strategieën. De Journal beweert dat HBO Max alleen al via het Amazon-platform 4,5 miljoen abonnees heeft gekregen.

Met YouTube's enorme gebruikersbasis, waarvan velen al betalingsgegevens hebben geregistreerd, zou het wel eens een groot succes kunnen blijken te zijn.

Vooral omdat veel mensen YouTube gebruiken om trailers of clips van TV shows op te zoeken, is een in-app upsell erg zinvol.

Het is ook vermeldenswaard dat YouTube moeite had om zijn eigen premium TV-stijl inhoud te creëren, en eerder dit jaar zijn YouTube Originals programma heeft stopgezet.

De keuze om voor de originele programmering te leunen op Hollywood, terwijl je een deel van de vergoeding opstrijkt, lijkt een slimme, zij het weinig opwindende, zakelijke zet.

De uitdaging waar YouTube voor staat, is de streamingdiensten ervan te overtuigen dat het geen bedreiging vormt voor hun langetermijndoelen.

Aan de ene kant heeft het een enorm publiek en een gemakkelijke weg naar verkoop, aan de andere kant vertegenwoordigt het een vrij grote verschuiving weg van de traditionele tv-industrie.

De YouTube-channelwinkel zou deze herfst al kunnen worden gelanceerd, en we zijn benieuwd hoe het gaat uitpakken.

Geschreven door Luke Baker.