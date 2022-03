YouTube TV beeld-in-beeld wordt uitgerold voor gebruikers van iOS 15

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube heeft wat meer gelijkheid gebracht tussen de Android- en iOS-versie van zijn tv-streaming-app, YouTube TV, door de Picture-in-Picture-modus voor iOS 15-gebruikers uit te rollen.

De functie is al jaren beschikbaar voor Android-gebruikers, maar komt nog maar net naar degenen die op iPhones kijken, hoewel de verandering welkom zal zijn.

We zijn blij te kunnen delen dat Picture-in-Picture nu wordt uitgerold naar je iOS 15+-apparaten. Selecteer eenvoudig een video om te bekijken en veeg vanaf de onderkant van het scherm om terug te keren naar de startpagina van het apparaat. De video kan worden verkleind en over uw scherm worden verplaatst. — YouTube TV (@YouTubeTV) 30 maart 2022

Het is al de moeite waard om te verduidelijken dat dit niet van toepassing is op de belangrijkste YouTube-app, die nog steeds de Picture-in-Picture-modus heeft achter een YouTube Premium -abonnement op iOS. Het is ook al enige tijd ingeschakeld voor alle gebruikers op Android.

De functie wordt al een aantal maanden getest en de in-app-details van YouTube hebben herhaaldelijk de verwachte einddatum voor die testperiode, die nu in april stopt, naar voren geschoven.

Nog steeds voor degenen in de VS die gebruik maken van de tv-streaming-app van YouTube, zal dit een grote verandering zijn, en kan eenvoudig worden geopend door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen terwijl ze een video bekijken. Hierdoor kun je multitasken zonder de stream die je aan het bekijken bent te beëindigen.

Net als bij het gebruik van beeld-in-beeld in andere apps, kunt u de videospeler naar uw smaak schalen en over uw scherm verplaatsen, zodat deze niet in de weg zit. De functie zou nu moeten worden uitgerold, dus blijf de komende dagen uw app controleren om te zien of deze voor u is geactiveerd.

