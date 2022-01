Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een YouTube Music- gebruiker bent, ben je misschien bekend met de functie Slimme downloads.

In wezen is het een functie die nummers automatisch downloadt wanneer verbonden met een Wi-Fi-netwerk, zodat u gegevens kunt opslaan wanneer u onderweg luistert.

Nu is YouTube begonnen met het testen van een vergelijkbare functie voor de belangrijkste YouTube-app op Android-telefoons .

De nieuwe functie werkt op dezelfde manier, maar met video-inhoud in plaats van muziek.

Het is gemeld dat sommige Android-gebruikers in Europa een prompt op hun apparaat zien verschijnen waarmee ze Smart Downloads in de YouTube-app kunnen proberen.

Eenmaal ingeschreven, downloadt de app elke week automatisch 20 nieuwe video's terwijl hij verbonden is met wifi.

De video's worden geselecteerd door een algoritme dat rekening houdt met uw favoriete genres en kijkgeschiedenis om een samengestelde downloadlijst te maken die bij uw smaak past.

De 20 video's zijn te vinden in dezelfde playlist als je handmatig gedownloade offline video's.

Gebruikers worden op de hoogte gesteld als ze bijna geen opslagruimte meer hebben en kunnen beslissen of ze wat ruimte willen vrijmaken of de downloads willen annuleren.

De functie is momenteel alleen beschikbaar voor YouTube Premium- abonnees met Android 12 in specifieke regio's, maar het zou ons niet verbazen als deze in de nabije toekomst naar andere apparaten en regio's wordt uitgerold.

Terwijl data-abonnementen meegaand worden, zijn er veel plaatsen waar dingen restrictiever zijn en veel plaatsen waar er helemaal geen signaal is. Het is dus gemakkelijk in te zien waarom YouTube deze functie uitrolt, het kan levensreddend zijn tijdens een lang en saai woon-werkverkeer

Geschreven door Luke Baker.