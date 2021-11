YouTube begint het aantal dislikes voor alle videos voor iedereen te verbergen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Publieke afkeer van YouTube- videos behoort tot het verleden.

Met onmiddellijke ingang, vanaf woensdag 10 november 2021, verbergt YouTube het aantal publieke afkeer van alle videos op zijn site. Het bedrijf zei dat de reden is om te voorkomen dat kleinere makers worden lastiggevallen door een afkeer van maffia-aanvallen en om "respectvolle interacties tussen kijkers en makers" te bevorderen.

Voor alle duidelijkheid: de knop Vind ik niet leuk blijft beschikbaar voor privéfeedback. Creators kunnen de dislike-cijfers voor hun eigen video bekijken via YouTube Studio. Het aantal dislikes is gewoon niet meer voor iedereen zichtbaar. Als je een goedbedoelende kijker bent, maakt deze verandering het ongetwijfeld moeilijker voor je om de like-to-dislike-ratio van een video te beoordelen en te beslissen of je deze wilt bekijken. Maar het maakt het ook minder gemakkelijk en snel voor anderen om videomakers publiekelijk te schande te maken.

Afgelopen maart onthulde YouTube voor het eerst dat het overweegt om de tellingen van publieke afkeer te verbergen, en sommige videomakers hebben al lang de mogelijkheid om ze te verbergen. Nu kondigt het aan dat ze - geleidelijk - voor iedereen zullen verdwijnen. Bij het testen van het verbergen van dislike-nummers, ontdekte YouTube dat mensen de knop minder snel gebruikten.

Houd er rekening mee dat andere sociale netwerken hebben geëxperimenteerd met het verbergen van openbare beoordelingsstatistieken. Instagram laat je bijvoorbeeld zelfs like-tellingen verbergen.