(Pocket-lint) - YouTube Shorts heeft de beschikbaarheid uitgebreid van de VS en India naar het VK.

Het was eerder iets waar Britse makers mee konden experimenteren, maar nu krijg je een optie om videos van 60 seconden rechtstreeks op te nemen via de YouTube Shorts-camera van de app.

Het zit ook absoluut boordevol functies. Hoewel het aanvankelijk in India werd uitgebracht met de mogelijkheid om videos van 15 seconden op te nemen, is dat nu verlengd tot een minuut. Je zou grotere kunnen uploaden, maar alleen al vanuit de app was 15 seconden de max. Het is goed om te zien dat YouTube die rare anomalie heeft veranderd.

Net als de nieuwe sampling-optie op normale YouTube-videos, kun je nu hetzelfde doen op Shorts. Je kunt korte filmpjes en videos van anderen gebruiken om zelf een collage of referentie te maken (zolang de makers van die videos dit toestaan - YouTube staat bekend om de bescherming van Content ID).

Er is een snel en eenvoudig bewerkingsstation op de app zelf, waarmee je afbeeldingen of clips van je eigen camera aan de video kunt toevoegen, evenals tekst- en kleurfilters. En u kunt automatisch ondertiteling toevoegen - perfect voor mensen die in openbare ruimtes kijken. Net als bij andere sociale video-apps is er een verticale beeldverhouding en een specifiek gebied waar je de Shorts vindt.

Om niet te worden overtroffen door Instagram of TikTok, en ongetwijfeld om YouTube Music zoveel mogelijk te promoten, kun je ook de muziek die je leuk vindt aan de videos toevoegen. Niet alles, let wel, maar een heleboel met nummers van labels, zoals de labels en uitgeverijen van Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Publishing, Warner Music Group en Warner Chappell Music, Believe, Because Music, Merlin, Beggars, Ditto, AEI , The State51, Kobalt en meer. Aan keuze geen gebrek daar.

Kijkers krijgen ook een link naar de specifieke videos voor muziek, dus als je een nummer leuk vindt, kun je er rechtstreeks vanuit de Shorts naartoe springen. Creators kunnen zelfs beginnen met een nummer dat ze leuk vinden en een short van die video maken door op de knop Maken op de video te tikken (afhankelijk van of deze beschikbaar is of niet).

Nu, wat de makers eigenlijk willen weten. Kan er geld mee worden verdiend?

Het was aanvankelijk niet beschikbaar voor die kanalen die in het begin met Shorts moesten experimenteren. Maar YouTube heeft een Shorts-fonds gecreëerd voor 2021 en 2022, met een fonds van $ 100 miljoen verdeeld over de twee jaar. YouTube zegt: "Elke maand nemen we contact op met duizenden makers wiens Shorts de meeste betrokkenheid en weergaven hebben gekregen om hen te belonen voor hun bijdragen." Hoeveel dat zal zijn of hoe het eruit zal zien, is moeilijk te zeggen.

In de komende weken zullen YouTube Shorts beschikbaar komen voor videomakers in het VK. YouTube is in het begin de mogelijkheid van groeipijnen en mogelijke problemen ontgaan, maar het is enthousiast om iedereen Shorts te laten gebruiken.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Rik Henderson.