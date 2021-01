Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube introduceert een nieuwe functie: Clips. Deze functie wordt momenteel getest, maar stelt je in wezen in staat om een YouTube-video of livestream te maken en deze in kortere clips te knippen die je kunt delen. Hier is alles wat u moet weten over hoe clips werken op YouTube.

YouTube, eigendom van Google, zei dat zowel videomakers als kijkers een gemakkelijke manier wilden hebben om korte segmenten van videos of streams vast te leggen, zodat ze deze met anderen kunnen delen. Daarom test het nu vanaf 28 januari 2021 een clipfunctie op YouTube - maar alleen met een kleine groep videomakers om te beginnen.

Heb je ooit een video van 30 minuten of hoe lang op YouTube gezien en gelachen om een moment van 10 seconden erin? Vroeger moest je de hele YouTube-video verzenden, misschien met het exacte tijdstempel ingebed in de URL, zodat je anderen kon laten genieten met jou. Maar dat is omslachtig. Weet je wat beter is? Gewoon het grappige stukje uit elkaar halen en het wijd en zijd delen op je favoriete sociale netwerken. Dat kun je doen met YouTube-clips.

Makers en kijkers kunnen YouTube-clips maken door simpelweg op het pictogram voor nieuwe clips te klikken dat zich tussen de duim omlaag-knop en de deelknop onder de videospeler bevindt. Houd er rekening mee dat de functie momenteel beperkt is tot desktop- en Android-apparaten. YouTube zei dat testen voor iOS-apparaten binnenkort beschikbaar is.

YouTube-clips kunnen van vijf seconden tot 60 seconden duren. Wanneer je een video of livestream bijsnijdt, moet je deze een naam geven, waarna YouTube een nieuw URL-adres voor de clip genereert. U kunt de clip kopiëren, insluiten of verzenden via sociale media zoals Facebook, Twitter of Reddit. U kunt het zelfs e-mailen.

Je kunt hier meer leren en zelf knippen op deze video uitproberen ! Onthoud dat het momenteel beperkt is tot geselecteerde videomakers op desktop en Android.

YouTube vraagt testers om feedback te geven via de link hier . Het is van plan dit bericht bij te werken als het nieuwe informatie heeft om te delen over de beschikbaarheid van clips.

Geschreven door Maggie Tillman.