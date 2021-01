Google test manieren om rechtstreeks vanuit YouTube-videos te winkelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube, eigendom van Google, test een nieuwe winkelfunctie waarmee je gemakkelijker items in videos kunt kopen.

In een Google-ondersteuningsdraad zei YouTube dat zijn productteams voortdurend nieuwe tools en functies testen, en dat de ‘testfuncties’ - ook wel experimenten genoemd - meestal voor een korte tijd beschikbaar zijn en alleen voor een kleine groep mensen.

De laatste test is een "nieuwe manier voor mensen om gemakkelijk producten uit YouTube-videos te ontdekken en te kopen", legt het bedrijf uit.

YouTube zei dat videomakers die deel uitmaken van de nieuwe piloottest bepaalde producten aan hun videos kunnen toevoegen. Vervolgens kunnen kijkers bij het bekijken van de videos de lijst met aanbevolen producten zien - als ze op een boodschappentaspictogram in de linkerbenedenhoek van de video klikken.

Van daaruit kunnen kijkers de pagina van elk product verkennen om meer informatie, gerelateerde videos en aankoopopties voor dat product te zien. "We testen deze functie momenteel met een beperkt aantal videomakers", aldus YouTube. Het is beschikbaar in de VS op iOS, Android en desktop.

Onthoud dat Bloomberg in oktober 2020 meldde dat YouTube videomakers was gaan vragen om producten in hun videos te taggen en bij te houden, met als doel dat Google de items rechtstreeks via YouTube kan verkopen. Google bevestigde zelfs dat het dergelijke functionaliteit aan het testen was.

Sindsdien is er echter niet veel informatie over de winkelfunctie van YouTube geweest, en niemand heeft gemeld dat het in actie is geweest. Misschien als makers toegang krijgen, zullen we meer details gaan lekken. (Merk op dat het momenteel onduidelijk is of videomakers de producten die ze noemen, kunnen verdienen.)

Geschreven door Maggie Tillman.