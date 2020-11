Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt een deal aan voor YouTube Premium-leden in de VS en het VK, waar ze Stadia Premiere Edition kunnen krijgen.

De bundel van $ 99 bevat een oudere Chromecast Ultra en Stadia Controller . Iedereen met een actief YouTube Premium-abonnement kan een Stadia Premiere-bundel claimen, maar ze moeten zich wel aanmelden voor een gratis maand Stadia Pro. Ze kunnen Stadia Pro op elk moment annuleren en ze kunnen de hardware behouden.

De actie is alleen beschikbaar als een gebruiker zich vóór 6 november op YouTube Premium heeft geabonneerd, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden . Dat betekent dat je je nu niet zomaar kunt abonneren op YouTube Premium, omdat je dan niet de mogelijkheid krijgt om iets in te wisselen. Ga hierheen om de aanbieding te claimen om te zien of u in aanmerking komt.

YouTube Premium kost normaal $ 12 per maand en biedt videos zonder advertenties, afspelen op de achtergrond, downloads en toegang tot YouTube Music Premium .

Dus als je je op deze route abonneert op YouTube Premium, kun je een gratis Chromecast Ultra kopen. Oh, en je mag de cloudgameservice van Google proberen. We vermoeden dat dit het motief van Google is om deze YouTube Premium-deal aan te bieden. Het wil Stadia promoten, een van de eerste spelers in de cloudgaming.

Het aanbod is geldig tot en met 31 december 2020.

Geschreven door Maggie Tillman.