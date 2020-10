Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube brengt enkele wijzigingen aan in zijn mobiele app voor Android, waaronder gebruikers de mogelijkheid bieden om de standaard afspeelkwaliteit aan te passen.

Dit is iets dat Google heeft gewerkt aan voor een tijdje nu, en de tests gebeurt in juni en daarbuiten. Nu lijkt het erop dat de wijzigingen naar sommige gebruikers worden uitgerold.

Je hebt altijd de kwaliteit van specifieke videos kunnen aanpassen tijdens het afspelen, maar binnenkort kun je de standaardinstellingen aanpassen voor elke video die vanuit de app wordt afgespeeld. Klik in de instellingen van YouTube en je ziet de optie om "Videokwaliteitsvoorkeuren (BETA)" aan te passen.

Van daaruit krijg je drie standaardinstellingen: databesparing, hogere beeldkwaliteit of automatisch. Bij specifieke videos is er ook een optie om op "geavanceerd" te klikken en de kwaliteit van de videoweergave op een meer gedetailleerde manier te selecteren - kies uit 144p, 240p, 360p, 480p, 720p of 1080p.

Dit is geweldig, want het betekent nu dat u niet op Google hoeft te vertrouwen om de juiste kwaliteit voor u te kiezen. Als je een onbeperkt data-abonnement hebt, is 1080p nu standaard een logische keuze, zo niet, dan kun je lagere versies selecteren om kostbare MBs te besparen. Helaas zijn deze specifieke instellingen niet app-breed van toepassing, maar je kunt kiezen uit databesparing, hogere beeldkwaliteit of auto om dat te doen.

Android Police heeft ook enkele andere interessante wijzigingen aan YouTube op Android gemeld, waaronder het verwijderen van de mogelijkheid om op de tijdlijn te tikken om naar een ander punt in de video te gaan. Als je nu snel door een video wilt spoelen, moet je het afspelen vasthouden en verschuiven. Dit is een opzettelijke wijziging die bedoeld is om onbedoeld overslaan te voorkomen. Dezelfde logica is al een tijdje op iOS, maar nu ook op Android.

Geschreven door Adrian Willings.