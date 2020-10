Met YouTube Music kun je nu muziek casten zonder abonnement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tot voor kort stond YouTube Music alleen premiumleden toe om muziek te casten naar aangesloten smartspeakers of televisies. Nu hebben gratis gebruikers ook de mogelijkheid.

Android Police meldt dat Google de mogelijkheid voor gebruikers uitrolt om hun eigen muziek te uploaden en persoonlijke afspeellijsten af te spelen via castbare apparaten.

Deze update omvat ook een betere integratie met Google Assistant, wat betekent dat gebruikers een beroep kunnen doen op die persoonlijke assistent om YouTube Music-afspeellijsten af te spelen met een eenvoudige spraakopdracht.

Commandos zoals "Hey Google, speel mijn favoriete nummers" zouden voldoende moeten zijn om de deuntjes te laten stromen. Gebruikers van over de hele wereld hebben gemeld dat ze verschillende opdrachten kunnen gebruiken om hun eigen nummers af te spelen. Het lijkt erop dat het momenteel werkt in het VK, de VS, Brazilië, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en meer. Dus misschien beschikbaar in de meeste landen of binnenkort.

Naast deze wijzigingen werkt Google ook YouTube-muziek bij , voegt verschillende nieuwe tabbladen toe aan de startpagina, werkt het verkennen-tabblad bij met grafieken en voegt ook dagelijkse mixen toe die vergelijkbaar zijn met Spotify. Die updates zijn uitgerold naar 57 landen en Google verbetert voortdurend dingen.

Geschreven door Adrian Willings.