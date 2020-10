Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube Music werd aangekondigd in 2018, net als een relatief nieuwe muziekstreamingservice van Google die zich alleen richt op alles wat met muziek te maken heeft op het videostreamingplatform. Met YouTube Music kun je luisteren naar officiële nummers, albums, afspeellijsten, artiestenradios, remixen en liveversies van nummers.

Het is een gratis te gebruiken service als u het niet erg vindt om om de paar nummers naar advertenties te luisteren, beschikbaar via een mobiele app of webplayer. Er is ook een YouTube Music Premium-laag beschikbaar om de advertenties te verwijderen, u op de achtergrond te laten luisteren op uw mobiele apparaat (zodat u de app kunt afsluiten en verder kunt luisteren) en om u nummers te laten downloaden voor offline afspelen.

Wat je niet kunt doen met YouTube Music, is kijken naar videos zonder advertenties, zoals katten die piano spelen, overal op de YouTube-site, maar er is volop toegang tot muziekvideos via de app.

Net als andere muziekstreamingservices besteedt YouTube veel aandacht aan de ontdekkingsfuncties. Er staat dat muziek "gemakkelijker te ontdekken" is met de muziekservice en het heeft niet alleen een uitgebreide catalogus met officiële liedjes, maar ook met remixen, live optredens, covers en muziekvideos.

Het startscherm, of je nu de app of de webplayer gebruikt, verandert altijd. Het wordt bijgewerkt om aanbevelingen te doen op basis van uw luistergewoonten, maar is ook locatiebewust en kan een aantal muziekkeuzes bieden die passen bij wat u misschien doet.

Het is gebaseerd op drie tabbladen: Home, Explore en Library. Home is een mengelmoes van alles, met Explore kun je gemakkelijk nieuwe muziek vinden, zoals nieuwe releases, en kun je in stemmingen of genres duiken. Op het tabblad Bibliotheek worden afspeellijsten weergegeven, evenals alle geïmporteerde muziek die u van Google Play Music heeft overgebracht en alle muziek die u op uw mobiele apparaat heeft staan. Of u nu de webversie of de mobiele app gebruikt, muziek die u uit Google Play heeft geïmporteerd, is in beide beschikbaar.

Videos hebben ook een grote bekendheid in de app en de browser, en wanneer u een nummer in de app selecteert, kunt u vaak kiezen of u naar het nummer wilt luisteren of de video wilt bekijken. U kunt ook halverwege schakelen, wat een geweldige functie is. Als je YouTube Music in een browser gebruikt, is het duidelijk een op video gebaseerde ervaring zoals de rest van YouTube.

Je kunt muziek ook wel of niet leuk vinden en dit zal Google helpen de muziekselectie af te stemmen die je wordt aanbevolen, dus als je Ed Sheeran niet leuk vindt, kun je hem de duim omlaag geven en zie je minder Ed Sheeran.

Nee dat heb je niet. U kunt de app op uw telefoon gebruiken om muziek af te spelen die op uw apparaat staat zonder in te loggen. Als u veel gekochte muziek op uw apparaat heeft, kunt u hier toegang toe krijgen en deze muziek afspelen. Het wordt gesorteerd op afspeellijst, album, artiest en nummer en wordt op de achtergrond afgespeeld als het scherm ook is uitgeschakeld.

Je hoeft ook niet in te loggen op de webversie: je krijgt de advertentie-ondersteunde versie van YouTube Music, zodat je kunt kijken en luisteren op je laptop. Als u zich aanmeldt bij de webversie, krijgt u ook in uw browser toegang tot alle muziek die u van Play Music hebt overgedragen.

Als je een van de streamingkant van de service wilt gebruiken via de smartphone-app, moet je inloggen op je Google-account. De app toont zelfs geen streaming-inhoud zonder in te loggen. Maar als je dat eenmaal doet, heb je toegang tot de gratis service zonder dat je een abonnement hoeft te nemen. Hiermee kun je naar de nummers luisteren en de videos bekijken, met af en toe advertenties. Als u geen abonnement heeft, kunt u ook niet op de achtergrond afspelen, dwz zodra u het scherm uitschakelt, stopt de muziek.

Er is echter een oplossing.

Er is een kleine maas in de wet waarmee je de gratis versie van YouTube Music op je apparaat kunt afspelen zonder een abonnement te hebben. Het is in wezen hetzelfde proces dat nodig is om YouTube in de achtergrondkleur af te spelen, dat we hier voor de iPhone hebben beschreven .

Hier is hoe het te doen:

Ga naar music.youtube.com in de browser van je apparaat. Open de instellingen en selecteer de bureaubladmodus. Druk op afspelen op de muziek waarnaar u wilt luisteren. Schakel het beeldscherm uit. Als de muziek stopt, wordt u wakker naar het stand-byscherm op Android en zoekt u naar mediabediening en wordt het afgespeeld. Veeg op de iPhone naar het controlecentrum en druk op afspelen. De muziek moet dan weer beginnen te spelen.

Om eerlijk te zijn, het is een beetje lang werk en Android-telefoons verwerken muziek op een iets andere manier, dus het werkt mogelijk niet op alle modellen, of je moet de afspeelknoppen op je vergrendelingsscherm zoeken of inschakelen.

Google begon met het afsluiten van Play Music in september 2020, waarbij de oude service werd stopgezet en gebruikers werden voorgesteld om in plaats daarvan over te stappen naar YouTube Music. Dat betekent het einde van de muziekaankopen bij Google en in plaats daarvan overgaan op een streamingaanbod. Google heeft een methode geboden om je eerdere Play Muziek-aankopen over te zetten naar YouTube Music, dus als je een catalogus met gekochte (of geïmporteerde) muziek in Play Music hebt, kun je die bekijken in YouTube Music.

We hebben de volledige instructies om dat hier te doen.

De Play Music-service wordt stopgezet en houdt op te bestaan, waarbij YouTube-muziek de service is die Google aanbiedt.

YouTube Music is beschikbaar als een gratis advertentie-ondersteunde laag, net als Spotify. Maar er is een addertje onder het gras voor de mobiele app, omdat je deze niet kunt gebruiken om muziek op de achtergrond af te spelen (hoewel, zie hierboven). Voor de meeste mensen biedt abonneren de beste ervaring.

U kunt de advertenties verliezen en offline luisteren met een YouTube Music Premium-abonnement:

Student: $ 4,99 / £ 4,99

Standaard: $ 9,99 / £ 9,99

Gezin: $ 14,99 / £ 14,99

Als u een nieuwe gebruiker bent, zijn er veel opties voor proefversies - u kunt maanden gratis krijgen of er is ook een proefperiode van twee weken zonder risico. Blijf gewoon rondklikken en u krijgt deze proeven aangeboden.

De YouTube Music-app is opmerkelijk eenvoudig van opzet en gebruiksgemak. Het startscherm is afgestemd op uw persoonlijke artiestenkeuzes - die u selecteert tijdens uw eerste bezoek - en is duidelijk ingedeeld zodat u aanbevolen afspeellijsten en videos direct kunt vinden.

Het belangrijkste unieke kenmerk is dat omdat de nummers zijn verzameld uit het hele scala aan inhoud dat beschikbaar is op YouTube, er duizenden uitvoeringen zijn die je nergens anders kunt krijgen. En ze kunnen allemaal ook als video worden bekeken.

Er zijn bedieningselementen binnen de app om de streamingkwaliteit aan te passen, via laag, normaal, hoog en altijd hoog en deze waarden kunnen worden geselecteerd voor zowel mobiel als wifi-streaming. U kunt er ook voor kiezen om video van mindere kwaliteit af te spelen op mobiel en HD alleen op Wi-Fi.

Er is een beperkte modus om expliciet gemarkeerde nummers te verminderen, hoewel dit niet is beveiligd, dus de gebruiker kan het altijd uitschakelen - en het vertrouwt erop dat de artiest de inhoud als expliciet heeft gemarkeerd.

U kunt ook muziek downloaden om offline te luisteren, of het nu gaat om afzonderlijke nummers of volledige afspeellijsten of albums. Dit betekent dat je kunt luisteren zonder te streamen om gegevens op te slaan of voor wanneer je op reis bent - en er is een optie om streaming te beperken tot alleen wifi.

Geschreven door Max Langridge. Bewerken door Chris Hall.