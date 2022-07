Xbox bezitters kunnen nu Discord voice chat gebruiken, hier is hoe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PC gamers gebruiken al een tijdje Discord om met vrienden te praten terwijl ze spelen. Nu zullen Xbox-bezitters hetzelfde kunnen doen.

Microsoft heeft in een officiële blog post aangekondigd dat Discord Voice chat ook naar de Xbox Series X/S en Xbox One consoles komt. Dit zat er al een tijdje aan te komen aangezien Discord al een tijdje bezig is met PlayStation 5 compatibiliteit.

Volgens de aankondiging zullen Xbox-gebruikers in staat zijn om met hun vrienden op Discord te chatten via standaard spraakkanalen op een server of via groepsgesprekken. Deze functionaliteit zal het voor spelers makkelijker maken om met vrienden te chatten op een cross-platform basis. Je kunt dus praten met vrienden die op PC spelen of zelfs chatten met mensen die Discord op mobiel gebruiken.

Dit zal ideaal zijn voor games die cross-play toestaan en om in contact te blijven met je vrienden, ook gratis.

Om te beginnen zullen Xbox Insiders de update als eerste krijgen. Dus als je Discord zo snel mogelijk op je Xbox wilt gebruiken, moet je je aanmelden voor het Xbox Insider Program. De update zal echter ook "snel" naar alle anderen worden uitgerold.

Om aan de slag te gaan met Discord op je Xbox moet je een paar stappen volgen:

Druk op de Xbox knop op je console om de gids te openen

Navigeer naar "parties & chat"

Klik op "probeer Discord Voice op Xbox"

Scan de QR code die verschijnt

Volg de aanwijzingen om je Discord en Xbox accounts te koppelen

Zodra je je accounts hebt gekoppeld, kun je je Xbox GamerTag en game-activiteit weergeven op je gebruikersprofiel. En de voice chat opties gebruiken.

Als je problemen hebt met het maken van de koppeling op je console, kun je het in plaats daarvan op je mobiele telefoon doen. Om dat te doen, open je de app en volg je deze stappen:

Klik op je profielafbeelding rechtsonder in de app om bij de instellingen te komen

Klik op verbindingen

Klik op "toevoegen" rechtsboven

Scroll naar beneden en vind de Xbox link

Klik daar en je moet inloggen op je Xbox account

Autoriseer dan en de verbinding zal klaar zijn

Discord heeft een gedetailleerde gids over verschillende andere dingen met betrekking tot dit als je het nodig hebt.

Als je je Xbox- en Discord-accounts hebt gekoppeld, kun je een spraakkanaal joinen. Om dat te doen, open je de Discord mobiele app en zie je een optie om "join on Xbox".

Je hebt wel de Xbox app nodig om dit te kunnen doen. Als je die hebt geïnstalleerd, wordt de app gestart en kun je de Discord voice chat verbinden met je Xbox Series X/S of Xbox One console.

Geschreven door Adrian Willings.