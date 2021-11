Nieuwe songteksten van Deezer maken van je Xbox een karaoke-machine

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer heeft songteksten toegevoegd aan zijn Xbox-app. Gamers kunnen nu meezingen met hun favoriete muziek, waarbij de songtekst op het scherm verschijnt.

Als onderdeel van het 20-jarig jubileum van de Xbox heeft de muziekstreamingservice ook op gaming geïnspireerde afspeellijsten gemaakt - "Xbox 20th" en "Halo Classics".

De gesynchroniseerde songteksten zijn beschikbaar voor alle premium-abonnees van Deezer en werken in de app zelf, zolang het gekozen nummer de functie ondersteunt. Het kan je Xbox Series X /S of Xbox One effectief veranderen in een karaoke-machine - iets dat van pas kan komen als familiebezoek tijdens Thanksgiving of Kerstmis.

Bovendien kan Deezer nummers op de achtergrond afspelen terwijl je aan het gamen bent, zodat je een "Flow" kunt laten draaien, een automatische, oneindige afspeellijst met nummers die je al leuk vindt en aanbevelingen op basis van je eerdere luistergewoonten.

"Onze gaminggemeenschap houdt net zoveel van hun persoonlijke muziek als van hun favoriete Xbox-games. Nu breiden we hun console-ervaring uit met songteksten om [ze] nog meer entertainmentopties te geven", zegt Clement Durandeau van Deezer.

"Het is makkelijker dan ooit om een karaoke meezingjam te hebben als je in de stemming bent. En als het tijd is om te gamen, staat Deezer voor je klaar om je een persoonlijke soundtrack te bieden die bij je digitale avontuur past."