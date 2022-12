Het volgende grote ding van WhatsApp is een functie waarvan je niet wist dat je die nodig had

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee berichten kunnen verdwijnen zodra ze door de ontvanger zijn gelezen, wat de privacy ten goede komt.

De functie, die momenteel door WhatsApp wordt getest en beschikbaar is in de nieuwste bètaversie van de app op Android, laat een bericht automatisch verlopen zodra het is gelezen. De bekeken berichten kunnen dan niet meer worden gezien of opgevraagd, zodat hetgeen is verzonden privé blijft. Dergelijke berichten kunnen ook niet worden doorgestuurd of gekopieerd.

WhatsApp biedt al view-once media waaronder foto's en video's, maar dit is de eerste keer dat de functie wordt toegepast op tekst. En net als bij media is de verwachting dat iedereen die een screenshot van de tekst maakt, deze op de een of andere manier bewerkt ziet.

De nieuwe functie is niet officieel aangekondigd en er is geen manier om te bevestigen wanneer deze wordt vrijgegeven voor het publiek. WhatsApp is normaal gesproken echter vrij goed in het ontwikkelen van functies van bèta naar publieke release, dus we kunnen er vrij zeker van zijn dat we view-once berichten vroeg of laat zullen zien.

De mogelijkheid om een bericht te sturen dat automatisch wordt vernietigd zodra het is bekeken, heeft duidelijke toepassingen, en niet alleen in Mission Impossible-films. Wachtwoorden versturen via WhatsApp is niet iets wat we zouden aanraden, maar het zou op deze manier kunnen. Ook andere persoonlijke informatie kan op deze manier worden gedeeld, in de veilige wetenschap dat deze na inzage wordt verwijderd.

