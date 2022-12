Meta's avatars rollen uit op WhatsApp met 36 aangepaste stickers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De avatars van Meta kunnen voor het eerst worden gebruikt in WhatsApp, waarbij de instant messaging-app 36 aangepaste stickers aanbiedt om uit te proberen.

De nieuwe avatars fungeren als een digitale versie van de echte persoon die de berichten schrijft en lijken op de Memojis van Apple. WhatsApp zegt dat gebruikers miljarden combinaties kunnen maken met verschillende haarstijlen, gelaatstrekken en zelfs kleding.

Zodra een avatar is ingesteld, zullen gebruikers gebruik kunnen maken van die 36 stickers om een reeks verschillende emoties en acties weer te geven, waardoor ze een ander alternatief krijgen voor het typen van een bericht.

WhatsApp zegt dat het verschillende en verbeterde stijlverbeteringen zal blijven aanbieden, waaronder nieuwe belichting, schaduw, getextureerde haarstijlen en meer. De instant messaging-tak belooft "avatars na verloop van tijd nog beter te maken", dus je kunt verwachten dat er nog veel aanpassingen worden gedaan nadat je je eigen avatar hebt gemaakt.

De nieuwe avatars worden momenteel uitgerold naar de vele WhatsApp-accounts die momenteel in gebruik zijn, dus misschien heb je er nog geen toegang toe. Je kunt dit controleren door de WhatsApp-app te openen en vervolgens naar de pagina Instellingen te gaan. Een nieuwe Avatar-optie zou beschikbaar moeten zijn onder je profielfoto als je helemaal klaar bent. Het is misschien ook een goed idee om ervoor te zorgen dat je de laatste versie van de WhatsApp-app hebt geïnstalleerd.

Geschreven door Oliver Haslam.