Een lek in de WhatsApp-gegevens kan betekenen dat de actuele telefoonnummers van 500 miljoen mensen online worden verkocht voor slechts 2 000 dollar.

De gelekte gegevens hebben naar verluidt betrekking op actieve WhatsApp-gebruikers in meerdere landen, in totaal bijna 500 miljoen mensen. Een groot aantal daarvan bevindt zich in Egypte, waar 45 miljoen telefoonnummers zijn uitgelekt. Ook 35 miljoen Italiaanse leden en 29 miljoen Saudi-Arabische nummers zouden op de lijst zijn terechtgekomen. 11,5 miljoen nummers waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, terwijl 32 miljoen uit de Verenigde Staten kwamen.

De gegevens worden naar verluidt te koop aangeboden op een "bekend forum voor hackers", waarbij subsets voor verrassend weinig geld worden verkocht. De verkoper accepteert naar verluidt 7.000 dollar voor de telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers in de Verenigde Staten, terwijl het Verenigd Koninkrijk 2.500 dollar waard is. Duitse gebruikers kunnen worden gekocht voor 2.000 dollar.

Hoe deze nummers zijn verkregen is niet duidelijk, maar WhatsApp zegt dat er geen bewijs is dat het is gehackt. Cybernews heeft echter bevestigd dat ten minste enkele van de nummers echte WhatsApp-accounts zijn, wat suggereert dat de gegevens legitiem zijn, ongeacht hoe ze zijn verkregen. De persoon die de nummers verkocht zei simpelweg dat ze "hun strategie gebruikten".

Telefoonnummers worden vaak gekocht en vervolgens gebruikt door aanvallers die mensen proberen over te halen om hen op de een of andere manier geld te geven, en daarom kan het verstandig zijn om geen telefoontjes te beantwoorden van nummers die je niet kent. Dat heeft natuurlijk zijn eigen problemen, en omdat telefoonnummers zo gemakkelijk te vervalsen zijn, is het ook geen waterdichte manier om jezelf te beschermen.