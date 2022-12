Jezelf een bericht sturen op WhatsApp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp is bezig met de uitrol van een nieuwe functie die vrij eenvoudig maar potentieel zeer nuttig is: Message Yourself.

Dit doet precies wat er op het blik staat: je krijgt een eigen berichtenfeed waar je berichten aan jezelf kunt posten, of het nu herinneringen, notities of iets anders zijn.

Het gebruik ervan is gelukkig heel eenvoudig, en je weet of de functie je bereikt heeft door de eerste twee stappen hieronder te volgen.

Jezelf berichten sturen op WhatsApp

Zo stuur je jezelf berichten.

Open WhatsApp en maak een nieuwe chat aan met de knop rechtsboven in het scherm. Controleer of er een contact voor jezelf bovenaan je lijst staat. Zo ja, tik erop om de chat aan te maken en jezelf privéberichten te sturen.

Dat is het - vanaf nu heb je een soort privé berichtendraad om links te plakken die je wilt opslaan, conceptberichten of een aantal andere toepassingen.

Als u geen contactpersoon voor uzelf ziet wanneer u de bovenstaande stappen volgt, is de functie mogelijk nog niet in uw gebied aangekomen, of moet u uw app-versie handmatig bijwerken in de Google Play Store of App Store.

In theorie zou de functie wereldwijd beschikbaar moeten komen, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat we er allemaal gebruik van kunnen maken.

Bekijk voor meer tips en trucs voor WhatsApp onze gedetailleerde gids hier.

Geschreven door Max Freeman-Mills.