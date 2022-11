WhatsApp Communities rollen uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp kondigde eerder in 2022 een nieuwe functie genaamd Communities aan, en nu is bevestigd dat het systeem wordt uitgerold voor alle gebruikers.

De functie is sinds april in testfase en laat organisaties of groepen gebruikers subgroepen hebben voor eenvoudiger opgedeelde chats, terwijl ze toch allemaal onder dezelfde paraplu vallen.

Dit betekent dat het een beetje lijkt op een Slack- of Teams-systeem op het werk, waar je kunt chatten met iedereen die je maar wilt, maar er zijn vaste groepen of kanalen waar je je bij kunt aansluiten.

Zo kun je bijvoorbeeld een Community hebben met al je vrienden, maar daarbinnen groepen om dingen te bespreken waar alleen sommigen over willen praten, of voor evenementen waar sommigen niet bij kunnen zijn.

Dit is best handig, en het betekent ook dat beheerders iedereen in een community kunnen bereiken via een aankondigingskanaal, voor als het belangrijk is om iedereen wat nieuws te vertellen.

Naast Communities voert WhatsApp ook de beloofde wijziging door om de groepslimiet te verhogen van 512 naar 1024 deelnemers, en de limiet voor videogesprekken naar 32 personen.

Tot slot zal de nieuwe in-app polling het eenvoudiger maken om in een groep te kiezen tussen bepaalde opties, zonder dat je een externe site hoeft te gebruiken voor handopsteking.

Geschreven door Max Freeman-Mills.