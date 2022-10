Ligt WhatsApp eruit? Worden berichten niet geladen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De populaire berichtendienst WhatsApp lijkt nu weer te werken.

De dienst lag vandaag meer dan een uur plat, waarbij het berichtenverkeer voor vele duizenden gebruikers niet toegankelijk was. De dienst toonde gedurende een behoorlijke tijd alleen een "verbindend" bericht bovenaan de mobiele applicatie.

Volgens Downdetector, een site voor het opsporen van storingen, begonnen de meldingen dat WhatsApp niet werkte kort voor 8 uur 's ochtends BST. Tegen 9 uur, meer dan een uur later, ging het nog steeds mis.

Gebruikers konden bestaande chats zien en de app gebruiken, maar geen nieuwe berichten versturen of ontvangen.

Er waren meer dan 40.000 meldingen op Downdetector een uur na de dag, wat wees op een algemene storing.

De meldingen waren verdeeld over het onvermogen om berichten te versturen en het maken van verbinding met de server. Sommigen klaagden ook over de app zelf.

Als je nog steeds problemen ondervindt, kun je je eigen rapport indienen op de site door naar de speciale speciale WhatsApp-pagina.

Het is nog niet bekend wat het probleem met WhatsApp was.

Het moederbedrijf van WhatsApp, Meta, bracht destijds een verklaring uit: "We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen momenteel problemen hebben met het versturen van berichten, en we werken eraan om WhatsApp voor iedereen zo snel mogelijk te herstellen", aldus een woordvoerder (via Sky News).

Je kunt de status van WhatsApp ook op andere sociale netwerken volgen. Twitter-gebruikers meldden de problemen bijvoorbeeld met de hashtag #WhatsAppDown.

