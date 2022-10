WhatsApp test zijn meest zinloze functie tot nu toe in beta

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp test nu de mogelijkheid om een poll toe te voegen aan een chat met slechts twee personen, waardoor het enigszins zinloos wordt.

Het nieuws komt maanden nadat WhatsApp voor het eerst begon met bètatests voor peilingen in groepschats, een functie die heel logisch is gezien de noodzaak om een consensus te bereiken met meerdere aanwezigen. Maar een nieuw rapport meldt dat de instant messaging-tak nu dezelfde functie test in chats met slechts twee personen, om redenen die nog niet duidelijk zijn.

Er wordt ons verteld dat de functie, die nu beschikbaar is voor slechts een handvol bètatesters, op vrijwel dezelfde manier werkt als bij gebruik in een groepschat. Dat betekent dat de persoon die de poll maakt tot 12 opties kan toevoegen en dan zal de app automatisch de telling bijwerken als mensen stemmen. Maar nogmaals, er zal slechts één andere persoon stemmen - iets dat de spanning van de uitkomst enigszins wegneemt.

WABetaInfo merkt op dat WhatsApp mensen misschien gewoon een leuke manier geeft om iemands gedachten te krijgen over een paar verschillende opties wanneer ze bijvoorbeeld kiezen wat ze voor het avondeten zullen eten. Maar het blijft vreemd dat deze functie bestaat als er maar twee mensen bij de beslissing betrokken zijn. Van alle functies die we WhatsApp in de loop der jaren hebben zien testen, lijkt dit er een die hoogstwaarschijnlijk wordt geschrapt voordat hij naar het publiek gaat.

Geschreven door Oliver Haslam.