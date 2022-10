WhatsApp verhoogt aantal groepen naar meer dan 1.000

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Berichtengigant WhatsApp test naar verluidt of het de limiet voor groepsdeelnemers in zijn app kan verhogen tot maar liefst 1.024, slechts enkele weken nadat het de optie voor groepen van 512 personen had getest.

In juni ontdekte WABetaInfo dat WhatsApp de limiet van 512 personen had toegevoegd voor bepaalde bètatesters, en die limiet is nu opnieuw verhoogd tot het dubbele van het al hoge aantal.

De functie wordt getest op zowel iOS als Android, wat niet verwonderlijk is gezien de relatieve functiepariteit die WhatsApp handhaaft tussen de twee platforms.

Dit is echter nog steeds een vrij beperkte bètatest, met een select aantal deelnemers, dus we staan niet bepaald op het punt dat een belangrijke nieuwe functie beschikbaar komt voor iedereen die de standaardapp gebruikt.

Het is echter wel een signaal dat WhatsApp nadenkt over en proeven doet met grotere groepslimieten, dus wees niet verbaasd als het op enig moment in de komende maanden een aankondiging doet op dit front.

Het is nog maar de vraag of de app dan meteen overgaat op de grotere limiet van 1.024 of dat we in plaats daarvan eerst naar 512 gaan en later weer omhoog.

In afwachting van een daadwerkelijke aankondiging moeten we echter in de gaten houden of verdere bètawijzigingen ons een indicatie geven van wat WhatsApp van plan is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.