Ofcom zet zijn zinnen op WhatsApp, Zoom en FaceTime

(Pocket-lint) - De Britse communicatietoezichthouder Ofcom onderzoekt het effect van chat- en videodiensten, zoals WhatsApp, Zoom en FaceTime, op het traditionele bellen en berichtenverkeer. Zij probeert ook na te gaan of hun onvermogen om platformoverschrijdende communicatie mogelijk te maken problemen oplevert.

Het proces is nog maar net begonnen en kan vele maanden, zelfs jaren duren, maar Ofcom wil ervoor zorgen dat de opkomende technologieën de concurrentie tussen alle communicatieaanbieders in het Verenigd Koninkrijk niet negatief beïnvloeden.

Daarnaast is de toezichthouder een proces gestart om inzicht te krijgen in de "aard en intensiteit van de concurrentie" tussen digitale persoonlijke assistenten, slimme tv's en slimme luidsprekers. Zij wil het consumentengedrag, "toekomstige ontwikkelingen" en de rol van de belangrijkste spelers op de markt analyseren, met name hun onderhandelingspositie tegenover aanbieders van inhoud. In wezen wil zij ervoor zorgen dat Amazon, Google, Samsung en LG er niet in slagen kleinere concurrenten te verdringen door afspraken te maken.

"De manier waarop we leven, werken, spelen en zakendoen is veranderd door digitale diensten. Maar naarmate het aantal platforms, apparaten en netwerken die inhoud aanbieden blijft groeien, nemen ook de technologische en economische problemen waarmee regelgevers worden geconfronteerd toe", aldus Selina Chadha, directeur connectiviteit van Ofcom.

"Daarom starten we een werkprogramma om deze digitale markten onder de loep te nemen, eventuele concurrentieproblemen op te sporen en ervoor te zorgen dat ze goed werken voor mensen en bedrijven die ervan afhankelijk zijn."

De toezichthouder heeft ook bekendgemaakt dat hij clouddiensten van Microsoft, Amazon en Google zal onderzoeken.

Geschreven door Rik Henderson.