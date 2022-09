WhatsApp werkt aan mogelijkheid om berichten te bewerken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal geweldige functies ingebouwd in het berichtenplatform WhatsApp, waaronder Verdwijnende berichten, de mogelijkheid om je online status en profielfoto te verbergen voor specifieke contacten en de mogelijkheid om een bericht te verwijderen nadat je het hebt verzonden.

Er ontbreekt echter nog één functie: de mogelijkheid om berichten te bewerken. Je wilt niet altijd een heel bericht verwijderen omdat je iets verkeerd hebt gespeld of een verkeerde naam hebt ingevoerd, en door de mogelijkheid te bieden om berichten te bewerken, zou dat niet nodig zijn.

Hoewel er nog niets officieel is, heeft WABetaInfo bewijs gevonden in de WhatsApp bèta voor Android app versie 2.22.20.12, dat het bedrijf werkt aan de mogelijkheid om berichten te bewerken voor een toekomstige update van de app.

De site meldde dat de functie vereist dat je WhatsApp bijwerkt als je een oudere build gebruikt om een bewerkte versie van een bericht te zien. Het wist echter niet wat het tijdsbestek voor het bewerken van een bericht zou zijn.

Toen WhatsApp de mogelijkheid lanceerde om berichten te verwijderen, moest je dat doen binnen een zeer specifiek tijdsbestek - 1 uur, 13 minuten en 8 seconden. Dit is sindsdien veranderd, maar het zou kunnen dat WhatsApp kiest voor een soortgelijk specifiek venster met bewerkte berichten.

Voorlopig is er nog niets officieel, dus het is niet duidelijk wanneer de functie voor het bewerken van berichten op de definitieve WhstaApp-software komt, maar aangezien Apple de functie nu aanbiedt in zijn Berichten-app op iOS 16, hopen we dat we die snel op WhatsApp zullen zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.