Hoe filter je ongelezen chats op WhatsApp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel geweldige functies ingebouwd in de WhatsApp-app dat je gemakkelijk enkele van de beste over het hoofd ziet.

Wist je bijvoorbeeld dat je je WhatsApp-profielfoto kunt verbergen voor bepaalde contacten, evenals je laatst geziene status? Je kunt ook reageren op berichten met Emoji's en Verdwijnende berichten gebruiken voor de berichten die je maar één keer wilt zien.

-

We hebben een hele feature gewijd aan geheime WhatsApp-tips en -trucs, maar hier richten we ons op een functie die in juni 2022 werd uitgerold en die we nu pas hebben opgemerkt - de mogelijkheid om ongelezen berichten te filteren.

Het is al een tijdje mogelijk om chats vast te pinnen bovenaan je WhatsApp-chats, maar je kunt er maar maximaal drie vastpinnen. Dat betekent dat als je zoals wij meerdere ongelezen chats in je WhatsApp hebt, ze zo ver naar beneden kunnen verdwijnen dat je ze helemaal vergeet.

Hier lees je hoe je je ongelezen WhatsApp-berichten kunt filteren zodat alleen je ongelezen chats op je scherm verschijnen.

Volg deze stappen om je ongelezen WhatsApp-chats te filteren.

Open de WhatsApp-app Tik op het tabblad Chats onderaan Veeg van de bovenkant naar beneden om de zoekbalk te openen Tik op de drie aflopende lijnen rechts van de zoekbalk Als deze blauw gemarkeerd is, worden je chats gefilterd op ongelezen Dat was het!

Voor meer WhatsApp-trucs ga je naar onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.