WhatsApp's desktop Windows-app werkt nu ook zonder je telefoon

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft een update uitgerold voor zijn native app op Windows, waarbij het design op een paar punten wordt opgefrist maar de app ook wordt losgekoppeld van je telefoon.

De nieuwe versie blijft nu berichten ontvangen, zelfs als de app niet is geopend en je telefoon is uitgeschakeld, een grote stap voorwaarts waarmee je je in je achterhoofd geen zorgen meer hoeft te maken over de batterij van je telefoon.

Achter de schermen is de app nu native in Windows, in plaats van een web-app, waardoor hij responsiever zou moeten zijn dan ooit, als dat eerder een probleem voor je was.

De app ziet er ook een beetje schoner uit, met wat subtieler kleurgebruik in vergelijking met de oudere versie - de bovenkant van de app is bijvoorbeeld niet langer schreeuwend groen, maar gaat op in de rest van het scherm.

De nieuwe versie van de app kan hier worden gedownload uit de Microsoft Store, hoewel het kan zijn dat je net als wij nog steeds op de oudere versie zit, zelfs na een herinstallatie.

Dit zal ongetwijfeld binnenkort worden bijgewerkt, wanneer WhatsApp de wijziging uitrolt naar zijn desktopgebruikers. Je kunt ook de FAQ van WhatsApp raadplegen voor wat meer details over hoe de nieuwe versie werkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.