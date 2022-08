Hoe verberg je je online status op WhatsApp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp is een enorm handig berichtensysteem waarmee je heel gemakkelijk in contact kunt blijven met vrienden, familie en collega's.

Het heeft echter een paar functies die mensen te veel informatie geven over wat je aan het doen bent en wanneer je de app gebruikt.

In chats zie je vaak een "Laatst gezien"-tijd of -datum voor je vrienden. Zo weet je wanneer ze WhatsApp voor het laatst hebben geopend om je een indicatie te geven of ze hun berichten checken.

Als je niet wilt dat dit op jou van toepassing is, volg je deze eenvoudige stappen om het uit te schakelen.

Dit is eenvoudig te doen op alle apparaten.

Ga in WhatsApp naar het menu Instellingen Klik op Accounts Ga naar het gedeelte Privacy Klik op Laatst gezien Kies "Niemand" in de lijst met opties

Dat is het hele proces, en je status Laatste gezien is nu volledig verborgen. Net als bij leesbevestigingen is het nadeel dat je de status 'laatst gezien' van anderen niet kunt zien, maar dat is waarschijnlijk een koopje dat je graag wilt sluiten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.