(Pocket-lint) - WhatsApp lijkt een functie te ontwikkelen waarmee gebruikers een spraaknotitie kunnen uploaden naar hun Status.

Momenteel kunnen statusupdates alleen degenen op WhatsApp toestaan om een afbeelding of video toe te voegen - op een vergelijkbare manier als Instagram en Facebook's Stories.

Deze potentiële nieuwe functie zou echter een primeur betekenen voor Meta's reeks sociale media-apps, waardoor gebruikers spraakclips kunnen uploaden die gewoonlijk alleen voor chats zijn gereserveerd.

Of opgeslagen clips of bestaande notities uit chats kunnen worden toegevoegd aan de statussen valt nog te bezien, maar we verwachten dat het uitgangspunt van deze updates hetzelfde zou blijven - wat betekent dat alle contacten van een gebruiker in staat zouden zijn om ze te bekijken.

Zoals te zien is in de schermafbeelding hieronder, met dank aan WaBetaInfo, zou een gebruiker een 'spraakstatus' kunnen toevoegen door het pictogram in de rechterbenedenhoek te selecteren.

Zoals we zien bij veel WhatsApp-tests, lijkt deze functie zich momenteel in de pre-beta fase te bevinden, wat betekent dat het waarschijnlijk nog een tijdje duurt voordat deze beschikbaar is voor alle gebruikers op iOS of Android.

Dat is natuurlijk in de veronderstelling dat de functie überhaupt in een volledige versie van de app beschikbaar komt, want WhatsApp zou kunnen besluiten om de functie niet op te nemen na deze eerste testperiode.

Als dat wel gebeurt, zal de functie zich voegen bij de vele die we de laatste tijd van het bedrijf hebben gezien - waaronder de mogelijkheid om iemand in een groepsgesprek te dempen, het verhogen van het maximum aantal gebruikers in een groepschat naar 512 en het verbeteren van de privacycontrole.

Geschreven door Conor Allison.