WhatsApp voegt drie handige nieuwe functies toe. Dit is wat ze doen

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft de afgelopen week enkele nieuwe functies uitgerold, en die zijn vooral handig als je veel groepsgesprekken voert.

Will Cathcart, hoofd van WhatsApp bij Meta, kondigde de nieuwe functies aan via Twitter:

Enkele nieuwe functies voor groepsgesprekken op @WhatsApp: Je kunt nu specifieke mensen in een gesprek dempen of berichten sturen (handig als iemand vergeet zichzelf te dempen!), en we hebben een handige indicator toegevoegd zodat je gemakkelijker kunt zien wanneer meer mensen deelnemen aan grote gesprekken. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy- Will Cathcart (@wcathcart) 16 juni 2022

We zijn vooral blij met de mogelijkheid om specifieke gebruikers te muten, wat moet helpen voorkomen dat een gesprek ontspoort door een huilende baby of een luidruchtige koffiebar.

Je kunt nu elke deelnemer direct een bericht sturen vanuit het gespreksscherm, handig als je bijvoorbeeld iemand wilt vertellen dat je hem hebt gedempt.

Bovendien zal een pop-up banner nu aankondigen wanneer iemand zich bij het gesprek voegt. Iets wat je sowieso zou verwachten, maar wat voorheen niet het geval was.

Hoewel geen van deze functies baanbrekend zijn, zijn het goede stappen in de richting van het verbeteren van de WhatsApp-ervaring van groepsgesprekken.

Het platform heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de groepsfuncties en heeft onlangs het aantal gebruikers dat een groepsgesprek mag voeren verhoogd van 8 naar 32 personen. Ook is het nu mogelijk om maar liefst 512 leden in een groep te laten chatten.

De nieuwe functies voor groepsgesprekken zijn nu live voor de meeste gebruikers, als je er zeker van wilt zijn dat je ze kunt gebruiken, zorg er dan voor dat je je app up-to-date houdt.

Geschreven door Luke Baker.