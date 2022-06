WhatsApp rolt meer privacyopties uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp rolt een aantal privacy-opties uit om je meer controle te geven over wie wat ziet van je profiel op de sociale mediadienst.

De veranderingen geven je de optie om te kiezen wie je profielfoto, "over"-informatie, je status en je "laatst gezien"-tijd ziet.

Deze instellingen zijn al een tijdje aan het testen, volgens XDA Developers, maar worden nu opengesteld voor alle gebruikers van WhatsApp, nadat het de uitrol zelf bevestigde.

Om je privacy online verder te beschermen, rollen we nieuwe opties uit voor je privacybeheerinstellingen



Nu kun je selecteren wie uit je lijst met contactpersonen je profielfoto, About en Last Seen-status kan zien. Voor meer informatie volg je deze link: https://t.co/UGMCx2n70h- WhatsApp (@WhatsApp) 15 juni 2022

In elk geval kun je volgens de bijgewerkte richtlijnen van WhatsApp zelf kiezen uit de volgende categorieën van wie je informatie kan zien: iedereen, iedereen in je contactenboek, iedereen in je contacten behalve bepaalde specifieke contacten die je zelf kiest, en helemaal niemand.

Dit geeft je de mogelijkheid om jezelf volledig privé te houden of een contactenlijst op te bouwen van mensen die je genoeg vertrouwt om je informatie te hebben, wat een welkome verandering zal zijn voor iedereen die vond dat WhatsApp een beetje te liberaal was in hoe het details deelde.

In de nieuwste versie van de app vind je de nieuwe opties onder Account > Privacy in het instellingenmenu van de app.

Geschreven door Max Freeman-Mills.