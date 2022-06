Je WhatsApp-chatgeschiedenis overzetten naar een nieuwe telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta is WhatsApp aan het updaten met de mogelijkheid om je gespreksgeschiedenis eenvoudig over te zetten van Android naar iPhone. Voorheen was het alleen mogelijk chats te verplaatsen van iPhone naar Android. CEO Mark Zuckerberg kondigde de verandering aan in een Facebook-post, waarmee hij ingaat op al lang bestaande klachten over hoe moeilijk het kan zijn om telefoongegevens te migreren tussen de twee mobiele besturingssystemen. Hier is alles wat je moet weten over het overzetten van WhatsApp-chats tussen je telefoons, ongeacht of je Android of iPhone gebruikt.

Om te beginnen moet je Apple's app Move to iOS gebruiken. Deze helpt Android-gebruikers hun contacten, agenda, sms'jes en nu ook WhatsApp-chats te verplaatsen naar de iPhone.

Download de app Verplaatsen naar iOS op je Android-telefoon. Voor meer informatie over hoe Move to iOS werkt, ga je hier naar de ondersteuningspagina van Apple. Begin met het instellen van je nieuwe of in de fabriek geresette iPhone. Selecteer de optie "Verplaats gegevens van Android". Volg de stappen in de Verplaats naar iOS-app op uw Android-app. Zodra je iPhone volledig is ingesteld, open je de WhatsApp-app. Meld je aan met hetzelfde telefoonnummer. Je reeds bestaande Android chatgeschiedenis zou moeten verschijnen.

Er zijn beperkingen aan WhatsApp's mogelijkheid om chats van Android naar iPhone over te zetten.

Het proces werkt alleen met nieuwe of in de fabriek geresette iPhones.

Om een overdracht van chatgegevens te starten, moet je actief zijn: Android 5 of hoger op je Android-apparaat iOS 15.5 op je iPhone

Als je al een bestaande iOS-chatgeschiedenis hebt, wordt deze overschreven door de geïmporteerde Android-geschiedenis.

In Android 12 biedt Google een functie op besturingssysteemniveau waarmee je je WhatsApp-chatgeschiedenissen van een iPhone naar je Android-apparaat kunt verplaatsen. De functie was bij de lancering beperkt tot Pixel-telefoons, maar rolt nu uit naar alle nieuwe smartphones die met Android 12 worden gelanceerd.

Sluit de iPhone aan op je nieuwe of in de fabriek gereserveerde Android 12-telefoon via een USB-C naar Lightning-kabel.

Volg de instructies op het scherm om alle of geselecteerde gegevens van de iPhone naar je Android 12-telefoon te importeren.

Wanneer daarom wordt gevraagd, tikt u op de knop Doorgaan om de gegevensoverdracht te voltooien.

Scan de QR-code op het Android-toestel met uw iPhone wanneer daarom wordt gevraagd.

Door de QR-code te scannen wordt WhatsApp geopend op de iPhone.

Tik op de startknop en dat is het.

Er zijn beperkingen aan WhatsApp's mogelijkheid om chats van iPhone naar Android over te zetten.

Het proces werkt alleen met nieuwe of in de fabriek geresette Android 12-apparaten.

Je hebt een USB-C naar Lightning-kabel nodig om de overdracht te starten.

Er is een apart overdrachtproces voor Samsung-telefoons met Android.

WhatsApp heeft niet alleen met Google samengewerkt om lokale overdrachten van WhatsApp-back-ups van een iPhone naar een Android-apparaat mogelijk te maken, maar ook met Samsung specifiek. Als je overstapt van een iPhone naar een Android-apparaat van Samsung, kun je je chatgeschiedenis, accountgegevens, profielfoto en instellingen overzetten. U kunt alleen geen gesprekken overzetten.

Reset uw Samsung-toestel. Open de Smart-Switch-app op uw Samsung-apparaat. Verbind uw iPhone met uw Samsung-apparaat via een USB-C naar Lightning-kabel. Selecteer alle apps en gegevens die u wilt overzetten, waaronder WhatsApp. Scan de QR-code die op het scherm van de telefoon wordt weergegeven wanneer daarom wordt gevraagd. De QR-code moet WhatsApp openen op je iPhone. Tik op de startknop om door te gaan met het overzetten van gegevens. Je kunt nu de installatie van je Samsung-apparaat voltooien. Zodra je klaar bent, open je WhatsApp en log je in met hetzelfde nummer als op de iPhone. Druk op de knop Importeren om het proces te voltooien.

Heb je meer hulp nodig? Raadpleeg de WhatsApp-ondersteuningsgids voor het migreren van gegevens van iPhone naar Samsung.

Geschreven door Maggie Tillman.