(Pocket-lint) - WhatsApp verhoogde onlangs nog het aantal deelnemers aan een groepsgesprek van acht naar 32, maar nu verhoogt het berichtenplatform het aantal opnieuw, dit keer naar 512.

Ja, dat heb je goed gelezen. Als we in een groep met 512 mensen worden gezet, zetten we die meteen op mute. De functie die de mogelijkheid biedt om 512 mensen toe te voegen aan een WhatsApp-groep ging begin mei in bèta, maar is nu begonnen met de uitrol naar iOS-, Android- en desktopgebruikers.

iOS-gebruikers moeten WhatsApp 22.12.0.73 of hoger draaien. Android-gebruikers moeten 2.22.13.10 of hoger draaien om de update te kunnen ontvangen. Het kan echter 24 uur duren voor je de update ontvangt, dus geen paniek als je hem nog niet hebt. Je 512 vrienden zullen gewoon moeten wachten.

Naast de officiële uitrol van de grotere groepsoptie op WhatsApp werkt het bedrijf naar verluidt aan de mogelijkheid om je WhatsApp-back-up te exporteren vanuit Google Drive in een bètaversie van de Android-app. Volgens WABetaInfo wordt deze functie getest op Android versie 2.22.13.11 en zal de back-up je volledige chatgeschiedenis bevatten, met niet alleen berichten, maar ook afbeeldingen, video's en andere mediabestanden. Het is echter niet duidelijk wanneer deze functie zal worden vrijgegeven.

Voor nu kun je controleren of je 512 deelnemers aan een groep kunt toevoegen door WhatsApp te openen, op Nieuwe groep te tikken en bovenaan onder Deelnemers toevoegen 0/512 te zien als je over de functie beschikt.

