WhatsApp laat je binnenkort mogelijk verzonden berichten bewerken

(Pocket-lint) - WhatsApp is een functie aan het testen waarmee gebruikers verzonden berichten kunnen bewerken op iOS, Android en de webapp van het berichtenplatform.

Zoals te zien is in de onderstaande screenshots - vastgelegd door WABetaInfo - experimenteert WhatsApp met het idee om gebruikers in staat te stellen de inhoud van een bericht te wijzigen, zelfs nadat het is verzonden.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de app de functie heeft uitgetest. In 2017 werd een soortgelijke functie getest, maar het is nooit volledig op de messenger gekomen.

Deze keer lijkt het erop dat als je lang op een bericht drukt en het menu met de drie puntjes selecteert, je de mogelijkheid krijgt om het bericht te bewerken. Vanaf hier lijkt het mogelijk te zijn om typefouten en andere fouten eruit te halen.

Wat niet duidelijk is, is of er een tijdslimiet is op het kunnen bewerken van deze berichten, of, misschien nog belangrijker, of de individuele berichtgeschiedenis beschikbaar zou zijn voor andere gebruikers om te bekijken.

Aangezien dit echter nog maar een bètafunctie is, is het mogelijk dat WhatsApp de details nog aan het uitwerken is.

Natuurlijk betekent dit ook dat er geen tijdlijn is voor de volledige release van de functie - en dat is ervan uitgaande dat het deze keer ook echt zal worden geïmplementeerd.

WhatsApp is echter goed op dreef als het gaat om het toevoegen van nieuwe functies, dus het lijkt erop dat de langverwachte optie om berichten te bewerken er op een gegeven moment aankomt.

Als je de functie zelf wilt testen, kun je deelnemen aan het bètaprogramma van WhatsApp in de Google Play Store. Anders zul je moeten duimen en hopen dat deze door de tests heen komt.

Geschreven door Conor Allison.