WhatsApp zou je in staat kunnen stellen om sommige verdwijnende berichten te bewaren

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft al een paar jaar een systeem voor verdwijnende berichten waarmee je bepaalde chats kunt instellen om hun berichten na zeven dagen te wissen als je je zorgen maakt over privacy of als je gewoon een steeds groter archief wilt vermijden.

Nu werkt WhatsApp echter mogelijk aan een mechanisme waarmee je bepaalde berichten in die chats kunt markeren om ze te bewaren, zodat je bijvoorbeeld berichten kunt bewaren met nuttige informatie die je nodig hebt voor de toekomst.

Dit komt met dank aan WABetaInfo, die de toevoeging van een nieuwe "Bewaarde berichten" optie onder chatinstellingen in de nieuwste bètaversie van WhatsApp heeft gespot, die het uit elkaar heeft gehaald.

Dat onthult het submenu, wat suggereert dat je in staat zult zijn om bepaalde berichten te markeren om te worden bewaard, hoewel we niet weten of er een limiet zal zijn op het aantal dat je kunt bewaren.

Het zou ook interessant zijn om te weten hoe dit zou kunnen werken in groepschats, waar je vermoedelijk de toestemming van anderen nodig hebt om berichten te markeren om te bewaren.

Toch bevestigt het idee van de instelling dat WhatsApp waarschijnlijk mensen wil helpen om berichten te bewaren die ze over meer dan een week waarschijnlijk nog willen hebben. Er is echter nog geen tijdlijn voor wanneer we dit in de app kunnen verwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.