WhatsApp werkt niet meer op sommige iPhones. Is de jouwe getroffen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp stopt vanaf 24 oktober 2022 met de ondersteuning voor iOS 10 en 11 en dat betekent dat sommige iPhones na die datum geen gebruik meer kunnen maken van de chatapplicatie.

Dat komt omdat iOS 12 en 13 nodig zullen zijn om WhatsApp te kunnen blijven gebruiken. Op oudere iPhones waarop iOS 12 of 13 niet kan draaien, zal de app niet meer werken.

Vooral iPhone 5- en iPhone 5c-gebruikers zullen hierdoor worden getroffen. Gelukkig geldt het niet voor de iPhone 5s, 6 of 6s, aangezien die op iOS 12 draaien. Uiteraard zal elke iPhone die moderner is dan deze ook in orde zijn.

Volgens WABetaInfo hebben vroege iOS-gebruikers een waarschuwingsbericht ontvangen, waarin ze worden gevraagd om te updaten: "WhatsApp stopt met de ondersteuning van deze versie van iOS na 24 oktober 2022. Ga naar Instellingen > Algemeen en tik vervolgens op Software-update om de nieuwste iOS-versie te ge", staat er.

Dit blijkt uit berichten op de officiële WhatsApp-ondersteuningspagina's online. Ondersteuning staat alleen vermeld voor iOS 12 en hoger.

"Apparaten en software veranderen vaak, dus we bekijken regelmatig welke besturingssystemen we ondersteunen en voeren updates door", staat er.

"Om te kiezen wat we niet meer ondersteunen, kijken we, net als andere technologiebedrijven, elk jaar naar welke apparaten en software het oudst zijn en het minste aantal mensen hebben dat ze nog gebruikt. Deze apparaten hebben mogelijk ook niet de laatste beveiligingsupdates of missen de functionaliteit die nodig is om WhatsApp te gebruiken."

Geschreven door Rik Henderson.