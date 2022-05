WhatsApp laat je binnenkort groepen "stilletjes" verlaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de vaste onderdelen van de WhatsApp-ervaring in de afgelopen tien jaar was de maagklachten door de wetenschap dat het verlaten van een groep een zeer openbare daad is - je vertrek is altijd aangekondigd aan de hele chat wanneer je het uitvoert.

Daar komt nu verandering in, nadat een bètafunctie is ontdekt die er veel op lijkt dat je binnenkort een groep kunt verlaten op een manier die alleen de beheerders op de hoogte brengt, in plaats van iedereen in de chat.

Het klinkt misschien niet als een ingrijpende wijziging, en in veel opzichten is het ook niet veel, maar na vele jaren WhatsApp te hebben gebruikt, zitten we in tientallen chats waar we niet langer aan deelnemen maar die we niet op een ostentatieve manier kunnen verlaten.

Het nieuws komt via een screenshot van het dialoogvenster dat kan verschijnen wanneer je de groep probeert te verlaten, en dat nu zegt: "Alleen jij en de groepsbeheerders krijgen een melding dat je de groep hebt verlaten".

Het werd ontdekt door WABetaInfo maar wordt nog niet getest door echte gebruikers - dit betekent dat er geen echte tijdslijn is voor wanneer het naar echte gebruikers zou kunnen komen, en er is nog steeds een gezonde kans dat het de release niet haalt om een groot aantal mogelijke redenen.

