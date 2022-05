Reageren op WhatsApp-berichten met emoji

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel messaging-apps bieden gebruikers nu de mogelijkheid om op een chatbel te reageren met een emoji. Gebruikers van Facebook Messenger kunnen bijvoorbeeld emoji-reacties gebruiken in een gesprek. Nu heeft een andere messaging-app van Meta een emoji-reactiefunctie gekregen: WhatsApp.

Mark Zuckerberg maakte op zijn Instagram Stories bekend dat een emoji-reactiefunctie - na het verlaten van een bètaprogramma - op 5 mei 2022 begon uit te rollen naar WhatsApp-gebruikers. WhatsApp's hoofd, Will Cathcart, bevestigde de functie ook via een video op Twitter en het WhatsApp-blog.

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er reacties naar WhatsApp komen . . met alle emoji's en huidskleuren in de toekomst. pic.twitter.com/086JnVS5Ey- Will Cathcart (@wcathcart) 14 april 2022

Hier is alles wat je moet weten over emoji-reacties in WhatsApp.

Emoji-reacties zijn letterlijk emoji die je gebruikt om een andere persoon te laten zien dat je zijn bericht hebt gezien en dat je er een bepaald gevoel bij had. Het kan bijvoorbeeld een hartje zijn of de emoji met vreugdetranen. Emoji-reacties zijn een universele, visuele en eenvoudige manier om op een bericht te reageren zonder een antwoord te hoeven typen.

Je moet de nieuwste versie van de mobiele app van WhatsApp downloaden (of bijwerken). Als je geen emoji-reacties ziet in WhatsApp, moet je er rekening mee houden dat de software-update die de functie toevoegt, op de server wordt uitgevoerd. Het kan enkele weken duren voor iedereen emoji-reacties krijgt in WhatsApp.

Als je emoji-reacties op een bericht in WhatsApp wilt gebruiken, volg je deze stappen:

Open de nieuwste versie van de mobiele app WhatsApp. Druk lang op een bericht in een chat. Er verschijnt een pop-up met zes emoji-reacties. Selecteer een van de emoji-reacties om deze te gebruiken. Je emoji-reactie verschijnt onder het bericht dat je eerder hebt geselecteerd.

Bij de lancering zijn er zes emoji-reacties beschikbaar:

Duimen omhoog

Hart

Gezicht met tranen van vreugde

Gezicht met open mond

Huilend gezicht

Persoon met gevouwen handen

WhatsApp beloofde uiteindelijk alle emoji en huidskleuren te ondersteunen die je normaal in berichten kunt gebruiken.

Volgens WABetaInfo is WhatsApp een functie aan het beta-testen waarmee je meldingen voor emoji-reacties op berichten die je hebt verzonden, kunt in- of uitschakelen. Je vindt de reactiemeldingen toggle onder Instellingen > Meldingen als een menu-optie genaamd Reactiemeldingen.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 7 mei 2022

Geschreven door Maggie Tillman.