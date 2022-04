WhatsApp-groepsgesprekken kunnen nu tot 32 contacten bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de recente reeks aankondigingen met betrekking tot WhatsApp Communities-functies die naar de app komen, lijkt een update te bevestigen dat de mogelijkheid om tot 32 contacten toe te voegen aan een groepsgesprek al aan het uitrollen is naar sommige gebruikers.

Als onderdeel van de WhatsApp 22.8.80-update wordt de gebruikerslimiet voor gesprekken uitgebreid van de huidige acht, waarbij de patchnotities luiden: "Groepsgesprekken ondersteunen nu tot 32 deelnemers en bevatten een bijgewerkte interface met een sociale audio-lay-out, luidspreker highlight en golfvormen."

Het is nog niet duidelijk of de update op dit moment alleen voor iOS-gebruikers wordt uitgerold - hoewel, zelfs als dat het geval is, is het waarschijnlijk dat de nieuwe functie in de komende weken ook op Android zal arriveren. Zoals eerder beschreven, zal de functie niet beschikbaar zijn op de desktopclient van WhatsApp.

Wanneer dat wel het geval is, zal het ook een nieuwe lay-out voor groepsgesprekken introduceren. Zoals hieronder te zien is, krijgt elke gebruiker zijn eigen bubbel die oplicht wanneer hij spreekt en een golfvorm heeft.

Naast de nieuwe limiet voor gebruikers van groepsgesprekken, zal de nieuwste versie van de app ook bijgewerkte ontwerpen hebben voor de bellen met gesproken berichten en contactgegevens, evenals kleine wijzigingen in de manier waarop je toegang hebt tot media die je hebt gefavoriet.

Dit alles komt, zoals we al zeiden, met veel nieuwe functies in het verschiet voor alle diensten van WhatsApp.

Er zijn aanwijzingen dat gebruikers binnenkort in staat zullen zijn om hun laatst gezien status te verbergen voor specifieke contacten, met polls - een functie die al beschikbaar is in Facebook's Messenger - die ook verwacht worden voor gebruikers om mee te spelen in hun groepschats.

Geschreven door Conor Allison.