(Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn bètatestprogramma wijzigt WhatsApp enkele privacyopties in zijn app zodat je je online status kunt verbergen.

Zoals je weet is het bij het versturen van berichten aan vrienden, collega's en bekenden mogelijk om hun 'laatst gezien'-status te zien naast de profielfoto bovenin het scherm. Met behulp van deze functies is het mogelijk om te zien of iemand opzettelijk vermijdt je berichten te lezen, zelfs als hij leesbevestigingen heeft uitgeschakeld.

In de toekomst is het wellicht mogelijk om deze functie aan te passen onder de privacy-instellingen. Door te navigeren naar WhatsApp Instellingen > Account > Privacy > Laatst gezien, kun je instellen wie je laatst gezien-status kan zien. Dat omvat het verbergen van het van iedereen of gewoon van specifieke contacten.

WhatsApp test dit al een tijdje op Android, maar wordt nu ook op iOS getest via het TestFlight bètaprogramma.

WhatsApp voegt ook meer gedetailleerde privacyopties toe voor zowel profielfoto's als je over-sectie. Dus als je meer privacy nodig hebt, dan is er genoeg om naar uit te kijken in de toekomst. Er is nog geen officieel bericht over wanneer deze instellingen naar de massa zullen worden uitgerold of zelfs of ze dat stadium zullen bereiken. Het gaat in dit stadium immers nog maar om bètatests.

Geschreven door Adrian Willings.