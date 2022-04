Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta-owned WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd, genaamd Communities, die het van plan is te beginnen met testen in de komende maanden voordat het breder wordt uitgerold. Hier is alles wat je moet weten.

In WhatsApp heb je iemands telefoonnummer nodig om hem toe te voegen en groepschats zijn beperkt tot maximaal 256 deelnemers. Maar nu is er een tabblad Communities, dat naar een select aantal groepen wordt uitgerold en duizenden deelnemers de mogelijkheid biedt deel te nemen aan een community met chatsessies in meerdere subgroepen. Als je eenmaal in een community zit, zal je telefoonnummer verborgen zijn (behalve voor admins en de mensen met wie je in een subgroep zit).

Omschreven als een "belangrijke evolutie" voor de messaging app door Meta CEO Mark Zuckerberg, werd een onuitgebrachte versie van Communities vorig jaar voor het eerst opgemerkt, maar WhatsApp wachtte tot nu om het aan te kondigen.

Zuckerberg zei dat Communities zich zal richten op feeds: "Op dezelfde manier dat sociale feeds de basistechnologie achter het internet namen en het zo maakten dat iedereen mensen en content online kon vinden, denk ik dat community messaging de basisprotocollen achter één-op-één messaging zal nemen en ze zal uitbreiden zodat je gemakkelijker met groepen mensen kunt communiceren om samen dingen voor elkaar te krijgen."

Er is nog weinig bekend, want Pocket-lint moet Communities nog testen en WhatsApp is, toegegeven, nog bezig de details uit te zoeken van hoe Communities precies zullen werken op basis van feedback van vroege testers. Maar volgens de aankondigingsberichten van WhatsApp en Zuckerberg over Communities, kun je de volgende gebruikerservaring verwachten:

Met Communities, aldus Meta, kun je...

Afzonderlijke groepen onder één paraplu samenbrengen

Updates ontvangen die naar de hele community worden gestuurd

Gemakkelijk kleinere discussiegroepen organiseren over wat voor jou belangrijk is

Gebruik krachtige tools als beheerder, waaronder: Aankondigingsberichten die naar iedereen worden gestuurd Controle over welke groepen kunnen worden opgenomen



WhatsApp rolt ook nieuwe functies uit om Communities beter te ondersteunen, zoals emoji-reacties, de mogelijkheid voor groepsbeheerders om berichten te verwijderen, het delen van bestanden tot 2GB en bellen met maximaal 32 personen.

Communities kunnen het bijvoorbeeld voor een schooldirecteur makkelijker maken om alle ouders van scholieren bij elkaar te brengen. Ze kunnen belangrijke updates delen en groepen opzetten over specifieke klassen, buitenschoolse activiteiten of vrijwilligerswerk. Communities maken het ook mogelijk voor andere soorten hechte groepen, zoals leden van een religieuze gemeente of zelfs bedrijven, om veilige en besloten groepsgesprekken te voeren.

Volgens WhatsApp zijn Communities "inherent privé". In tegenstelling tot Telegram is alle communicatie tussen mensen in een community versleuteld, hoewel de naam en beschrijving van een community niet zijn versleuteld.

Je kunt hiermeer lezen over hoe Meta privacy en beveiliging voor Communitiesbenadert .

WhatsApp zal Communities later dit jaar testen in een beperkt aantal landen.

Uiteindelijk zullen Communities wereldwijd worden uitgerold naar alle gebruikers, waardoor je afzonderlijke groepschats kunt combineren "onder één paraplu met een structuur die voor hen werkt", legde WhatsApp uit in een aankondigingsblogpost. "Op die manier kunnen mensen updates ontvangen die naar de hele Community worden gestuurd en gemakkelijk kleinere discussiegroepen organiseren over wat voor hen belangrijk is."

Ja. Meta werkt aan community-functies voor Facebook en Messenger.

