Je kunt binnenkort een poll toevoegen aan WhatsApp-chats

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp is mogelijk van plan om nog een handige functie aan zijn chat-app toe te voegen, volgens een gelekte screenshot van een work-in-progress-toevoeging.

De wijziging zou de mogelijkheid toevoegen om peilingen te maken voor uw groepschats, een vraag te stellen en tot 12 mogelijke antwoorden te bieden waaruit mensen kunnen kiezen, zodat u een idee krijgt van wat de groep verkiest.

Leden van de chat kunnen hun stem uitbrengen of controleren wat de resultaten zijn, zonder een eigen mening te geven.

Je kunt de items in de opties ook opnieuw ordenen als je wilt proberen iemands keuzes te beïnvloeden (niet dat je dat zou doen!).

Polling is een functie die Meta een tijdje geleden naar Facebook Messenger heeft gebracht, dus het zal een welkome aanvulling zijn op WhatsApp, gezien het aantal groepen dat sociale evenementen organiseert met behulp van de groepschatopties.

Zelfs als je vermoedt dat je nooit een peiling zult gebruiken, is dit het soort functie dat je gebruik van de app helemaal niet zal veranderen, maar gewoon op de achtergrond bestaat, dus we zullen een oor tot de grond houden om te vinden wanneer het daadwerkelijk live gaat.

Immers, totdat WhatsApp of Meta er een openbare verklaring over aflegt of bevestigt dat het eraan komt, is het nog steeds heel goed mogelijk dat het op de vloer van de uitsnijderij terechtkomt.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Geschreven door Max Freeman-Mills.