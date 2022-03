WhatsApp verbetert hoe spraakberichten eruitzien en werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp rolt een update uit die een aantal nieuwe functies voor spraakberichten zal toevoegen, waaronder de mogelijkheid om naar berichten te luisteren terwijl je andere chats leest en ze zelfs af te spelen met een snelheid van 1,4 of 2 keer.

Met de update, die de komende weken voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn, kun je ook je opnamen pauzeren en hervatten terwijl je spraakberichten maakt. U kunt ze ook afspelen voordat u ze verzendt. WhatsApp verbetert niet alleen de manier waarop je spraakberichten maakt en ernaar luistert, maar ook hoe ze eruitzien, door een visuele golfvorm van het geluid in een spraakbericht te introduceren om je te helpen mee te volgen.

Meta-eigendom WhatsApp zei dat zijn gebruikers dagelijks ongeveer 7 miljard spraakberichten verzenden in de chat-app. De audiofunctie, die voor het eerst werd gelanceerd in 2013, wordt ook vaak spraaknotities genoemd. Het maakt het voor WhatsApp-gebruikers in feite sneller en gemakkelijker om gesprekken te voeren. Het is zelfs een toegankelijkheidstool voor gebruikers die typen liever vermijden, maar toch met hun vrienden en geliefden willen communiceren via WhatsApp.

Geschreven door Maggie Tillman.