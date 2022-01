Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een bètaversie van de nieuwste iOS- app onthult dat Whatsapp van plan is het gemakkelijker dan ooit te maken om de chatgeschiedenis van Android-telefoons naar iPhones over te zetten .

Vorig jaar begon WhatsApp gebruikers toe te staan chats over te zetten van iOS naar Android-telefoons , te beginnen met Samsung-modellen .

Later voegde WhatsApp ook ondersteuning toe voor Google Pixel-telefoons en andere Android 12- handsets.

Het is geweldig om te zien dat het andersom wordt toegestaan, al is het jammer dat het zo lang heeft geduurd.

Oorspronkelijk opgemerkt door WABetaInfo , heeft de iOS-bèta 22.2.74 functies die suggereren dat gebruikers binnenkort hun Android-chats naar iOS kunnen verplaatsen.

Het lijkt erop dat je een extra app nodig hebt om de functie te laten functioneren, de app heet Move to iOS.

Aangezien de Move to iOS-app nog niet beschikbaar is, werkt de functie niet in de bèta en weten we niet precies wanneer deze zal verschijnen.

WABetaInfo was ook niet in staat om ondersteunde handsets of besturingssysteemversies voor de aankomende functie te bepalen.

Toch is het een stap in de goede richting waardoor gebruikers die van plan zijn over te stappen, apps van derden kunnen vermijden, wat tot privacyproblemen kan leiden.

Geschreven door Luke Baker.