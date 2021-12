WhatsApp lanceert een cryptocurrency-betalingstest met Novi

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp test een cryptocurrency-functie die wordt aangedreven door Novi , de digitale portemonnee van Meta die een paar maanden geleden als pilot werd gelanceerd.

De chat-app begint met een test waarmee een "beperkt aantal" mensen in de VS betalingen kunnen verzenden en ontvangen met behulp van Pax Dollars (USDP), een door Paxos ondersteunde stablecoin met Amerikaanse dollar. Volgens de website van Novi moet je om een betaling met WhatsApp te verzenden eerst op het paperclippictogram op Android of op het + -pictogram op iOS tikken en vervolgens "Betaling" selecteren in de menu-opties.

Er zijn geen kosten of limieten voor het verzenden of ontvangen van cryptocurrency en betalingen worden direct overgemaakt.

Er is een nieuwe manier om de @Novi digitale portemonnee te proberen. Vanaf vandaag kan een beperkt aantal mensen in de VS geld verzenden en ontvangen met Novi op @WhatsApp , waardoor het verzenden van geld naar familie en vrienden net zo eenvoudig wordt als het verzenden van een bericht. pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stephane Kasriel (@skasriel) 8 december 2021

Metas cryptocurrency-plannen zijn de afgelopen jaren veel verschoven. Oorspronkelijk was het van plan om een cryptocurrency te ontwikkelen, Libra genaamd, die zou worden geïntegreerd met een door Facebook ontwikkelde digitale portemonnee genaamd Calibra. Libra werd later Diem en Calibra werd Novi, dat zonder Diem werd gelanceerd. Nu gebruikt Meta Paxos Pax Dollars en vertrouwt het op de Coinbase-uitwisseling als bewaarpartner.

Blijkbaar is Meta nog steeds toegewijd aan Diem, of in ieder geval beweerde het voormalige Novi-hoofd van het bedrijf in oktober zoveel. David Marcus twitterde : "We zijn van plan om Novi samen met Diem te lanceren zodra het de wettelijke goedkeuring heeft gekregen". Maar Marcus kondigde ook aan dat hij Novi aan het eind van het jaar gaat verlaten.