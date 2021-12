Een voorbeeld van een spraaknotitie op WhatsApp bekijken voordat u deze verzendt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft een groot aantal geweldige functies, waarvan sommige gemakkelijk te vinden zijn en andere wat meer verborgen zijn. Een van onze favorieten is de mogelijkheid om spraakmemos te versnellen, want laten we eerlijk zijn, soms moet je een verhaal iets sneller vertellen, vooral als je weinig tijd hebt en je vriend je vertelt welke kleur sokken ze daarop hebben ochtend.

Je kunt al onze beste WhatsApp-tips lezen in onze aparte functie , maar hier concentreren we ons op het bekijken van een voorbeeld van een spraaknotitie voordat je deze verzendt - al was het maar om jezelf door dezelfde luisterervaring te laten leiden als de ontvanger.

De berichtenservice die eigendom is van Facebook lanceerde begin december 2021 een update die de mogelijkheid toevoegt om een spraakbericht te bekijken voordat je het verzendt. Het is echter niet super voor de hand liggend hoe je het moet doen, dus we gaan het je vertellen.

Je moet ervoor zorgen dat je WhatsApp versie 2.21.240 of hoger gebruikt om spraakmemos te kunnen bekijken voordat je ze verzendt. Ga naar de App Store of Google Play Store en zorg ervoor dat WhatsApp is bijgewerkt.

Volg daarna deze stappen om een spraaknotitiebericht terug te luisteren voordat u het verzendt:

Open de chat met de persoon naar wie je een spraaknotitie wilt sturen Druk op de microfoonopnameknop in de rechterbenedenhoek rechts van het berichtinvoerveld Veeg omhoog met uw duim om uw spraaknotitie handsfree op te nemen Er verschijnt een stopknop onderaan uw scherm, tik erop Hierdoor wordt de spraaknotitie gepauzeerd en wordt een voorbeeld van de spraaknotitie weergegeven Tik op de afspeelknop naast de spraaknotitie om de spraaknotitie terug te luisteren Tik op het prullenbakpictogram linksonder om het te verwijderen Of tik op het blauwe pijlpictogram rechtsonder om uw spraaknotitie te verzenden

Het is vermeldenswaard dat zodra u op de stopknop drukt en het voorbeeld van de spraaknotitie verschijnt, u niet verder kunt gaan waar u was gebleven of het bericht kunt bewerken. U kunt het verzenden of verwijderen. Als u door wilt gaan met de spraaknotitie, moet u opnieuw beginnen.